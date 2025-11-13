ベリテ、上期最終が73％減益で着地・7-9月期も9％減益

ベリテ <9904> [東証Ｓ] が11月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終利益(非連結)は前年同期比72.7％減の3600万円に大きく落ち込み、通期計画の5億2700万円に対する進捗率は6.8％にとどまり、5年平均の28.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終利益は前年同期比12.4％増の4億9100万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の最終利益は前年同期比8.9％減の1億0200万円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の10.5％→11.6％に上昇した。



株探ニュース

