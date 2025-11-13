クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」
【満腹ダイエットレシピ】チンするだけなのに栄養満点「ブロッコリーとウインナーの豆腐リゾット」／満腹ダイエット食堂
具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■コーンスープを具だくさんにアレンジして！
かぼちゃのチーズコーンスープ
■かぼちゃの甘みとチーズのコクで食べごたえあり
［1人分 180kcal 塩分1人分0.8g］
◆材料(2人分)
かぼちゃ 正味100g
牛乳 1/2カップ
クリームコーン缶 1缶（約200g）
ピザ用チーズ 大さじ1
水 2カップ
粉チーズ 小さじ1
こしょう 少々
◆作り方
1 かぼちゃはラップで包み、電子レンジで約1分30秒加熱する。やわらかくなったらボウルに入れて、フォークで粗くつぶす。
2 鍋に牛乳、クリームコーン、ピザ用チーズ、水を入れて混ぜ、火にかける。煮立ったら1を加えてさっと混ぜ、粉チーズ、こしょうを加える。
※電子レンジは特に表記がない場合、加熱時間は500Wのものを基準にしています。600Wなら0.8倍、700Wなら0.7倍の時間で加熱してください。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』