「かぼちゃのチーズコーンスープ」


具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」

太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■コーンスープを具だくさんにアレンジして！

かぼちゃのチーズコーンスープ

■かぼちゃの甘みとチーズのコクで食べごたえあり

［1人分 180kcal 塩分1人分0.8g］

◆材料(2人分)

かぼちゃ　正味100g

牛乳　1/2カップ

クリームコーン缶　1缶（約200g）

ピザ用チーズ　大さじ1

水　2カップ

粉チーズ　小さじ1

こしょう　少々

◆作り方

1　かぼちゃはラップで包み、電子レンジで約1分30秒加熱する。やわらかくなったらボウルに入れて、フォークで粗くつぶす。

2　鍋に牛乳、クリームコーン、ピザ用チーズ、水を入れて混ぜ、火にかける。煮立ったら1を加えてさっと混ぜ、粉チーズ、こしょうを加える。

※電子レンジは特に表記がない場合、加熱時間は500Wのものを基準にしています。600Wなら0.8倍、700Wなら0.7倍の時間で加熱してください。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』