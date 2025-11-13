2026年4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のオフィシャルトレーラーとポスタービジュアルが公開された。

参考：宮野真守が引き出した“懐かしい”マリオ 映画『スーパーマリオ』で迎える最高の大晦日

本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編となる。両作は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により制作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界で公開される。

前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。

オフィシャルトレーラーでは、ゲーム『スーパーマリオギャラクシー』シリーズの世界観を彷彿とさせる映像が映し出されている。

場面写真では、マリオたちお馴染みのキャラクターのほか、ロゼッタの姿などが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）