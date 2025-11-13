みそベースのピリ辛味でごはんがすすむ〜！ 「もやしと豚こまのキムチ鍋」
【写真を見る】節約食材「もやし×豚こま」が主役！同じ食材でもこんなに違う！手間なし鍋3選
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■ご飯が進む、みそベースのピリ辛味
もやしと豚こまのキムチ鍋
1人分：302kcal
塩分：3.2g
■【材料（2〜3人分）】
もやし…2袋（約500g）
豚こま切れ肉…200g
白菜キムチ…150g
卵…1個
A〈混ぜる〉
・みそ、みりん…各大さじ2
・おろしにんにく…小さじ1
ごま油
■【作り方】
1 豚肉は広げておく。鍋にごま油大1/2を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで炒め、キムチ、Aを加え、肉によくなじむまで炒める。
2 もやし、水1・1/2カップを加える。煮立ったらふたをして、弱めの中火で約3分煮る。
3 ふたを取り、卵を割り入れて好みの加減まで煮て、ごま油大1/2を回しかける。
POINT
もやしはキャベツやレタスに替えても。鍋のシメは、残った鍋つゆで煮込みうどんにしたり、ご飯を加えて雑炊に。
料理／上島亜紀、撮影／鈴木泰介
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』