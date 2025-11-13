ご飯が進む、みそベースのピリ辛味


【写真を見る】節約食材「もやし×豚こま」が主役！同じ食材でもこんなに違う！手間なし鍋3選

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■ご飯が進む、みそベースのピリ辛味

もやしと豚こまのキムチ鍋

1人分：302kcal

塩分：3.2g

■【材料（2〜3人分）】

もやし…2袋（約500g）

豚こま切れ肉…200g

白菜キムチ…150g

卵…1個

A〈混ぜる〉

・みそ、みりん…各大さじ2

・おろしにんにく…小さじ1

ごま油

■【作り方】

1　豚肉は広げておく。鍋にごま油大1/2を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで炒め、キムチ、Aを加え、肉によくなじむまで炒める。

2　もやし、水1・1/2カップを加える。煮立ったらふたをして、弱めの中火で約3分煮る。

3　ふたを取り、卵を割り入れて好みの加減まで煮て、ごま油大1/2を回しかける。

POINT

もやしはキャベツやレタスに替えても。鍋のシメは、残った鍋つゆで煮込みうどんにしたり、ご飯を加えて雑炊に。

料理／上島亜紀、撮影／鈴木泰介

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』