マルチグリドルは炊飯も可能！


【マルチグリドルで焼く】厚切り豚バラをカリカリに焼く本格「サムギョプサル」／マルチグリドル マジックレシピ（1）

キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。

そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。

ぜひ参考にして、アウトドアや毎日の食卓を楽しんでください！

※本記事はたけだバーベキュー著の書籍『マルチグリドル マジックレシピ』から一部抜粋・編集しました。

■サケといくらの親子飯

なんとマルチグリドルは炊飯も可能！

サケといくらが織りなす旨味と旨味の親子共演は完食必至！

【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：29cm、タイプ：DEEP、深さ：4cm】

サケといくらの親子飯


材料（4人分）

米…200g

紅鮭（切り身）…2切れ

水…220ml

イクラ…適量

三つ葉…適量

Ａ合わせ調味料

　しょうゆ…大さじ1

　酒…大さじ1/2

　みりん…大さじ1/2

◎準備するもの

アルミホイル

作り方

1.米は洗って20分程度浸水し、ザルにあげておく。

2.マルチグリドルに1の米、分量の水を入れ、Aの調味料を加えて軽く混ぜ、紅鮭をのせる。

調味料を加えて軽く混ぜ、紅鮭をのせる


3.アルミホイルなどでフタをして弱火で15分炊いたら火を止め、そのまま5分程度蒸らす。炊き上がったら、イクラ、三つ葉をのせる。

■レシピを参考にするときは

・マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。

・マルチグリドルで具材を蒸したりする場合はアルミホイルで全体を包み込むようにおおってフタ代わりにしてください。市販のフタをお持ちの方はそちらをご使用ください。

・マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。

たけだバーベキュー

1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。

著＝たけだバーベキュー／『マルチグリドル マジックレシピ』