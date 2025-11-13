【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2025年11月13日（木）
開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）
最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 117 - 125 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし25-30で終了する。
第2クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが逆転し59-57で終了する。
第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し85-95で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューオーリンズ・ペリカンズがリードし117-125で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
