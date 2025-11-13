ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2025年11月13日（木）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 117 - 125 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし25-30で終了する。

第2クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが逆転し59-57で終了する。

第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し85-95で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューオーリンズ・ペリカンズがリードし117-125で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-13 13:05:08 更新