¡¡¹©¾ì¸þ¤±¼«Æ°²½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡¢Build AI¤¬¡¢¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô2138¿Í¤Ë¤è¤ë¹ç·×1Ëü»þ´Ö¤Îºî¶È±ÇÁü¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î½ÏÎý¤·¤¿¼êºî¶È¹©Äø¤ò³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÀºÌ©²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¸þ¤±¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHugging Face¡×¾å¤ÇÆ±¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖEgocentric-10K¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯2138¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥é±ÇÁü¡¢¹ç·×1Ëü»þ´ÖÊ¬¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ï¹©¾ì¡¢ºî¶È¼ÔÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî¶ÈÉ÷·Ê¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤Î²Ã¹©¤«¤é»ÅÊ¬¤±¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ºÊñ¡¢¸¡ÉÊ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ºî¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¾®µÙ·Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÅÓÀÚ¤ì¤º¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ï¥Õ¥ëHD¤ÎMP4·Á¼°¤Ç¡¢¹ç·×¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤Ï16.4 ¥Æ¥é¥Ð¥¤¥È¡£°ìÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî¶ÈÊýË¡¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¼êºî¶È¤¬96.42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤¿ºî¶È¤¬Á´ÂÎ¤Î76.34¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî¶ÈµÏ¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÍÆÎÌ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ÖApache2.0¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ä²þÊÑ¡¢Ê£À½¡¢ºÆÇÛÉÛ¤â²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢ºÆÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÉÛÊª¤ËÆ±¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò´Þ¤à»Ý¤ÎÌÀ¼¨¤È¡¢²þÊÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²Õ½ê¤ÎÌÀ¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ê¤É¤Îµ¡³£³Ø½¬³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï½ÏÎýºî¶È¼Ô¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ê¤µ¤Ð¤¤òËÜ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤âºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æ¬´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
today, we're releasing the largest egocentric dataset of physical jobs
- 400k action labels
- 2.5k clips
- 2x'd open source dataset size
(download below) pic.twitter.com/aTl6a92ZSk
— Eddy Xu (@eddybuild) October 22, 2025
