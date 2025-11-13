ラキール、1-9月期(3Q累計)経常が微減益で着地・7-9月期は赤字転落

ラキール <4074> [東証Ｇ] が11月13日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比0.2％減の5億0800万円となり、通期計画の9億0900万円に対する進捗率は55.9％にとどまり、4年平均の69.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12倍の4億0100万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は1億0100万円の赤字(前年同期は8600万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の4.3％→-5.5％に急悪化した。



