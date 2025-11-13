13時の日経平均は123円高の5万1186円、アドテストが192.53円押し上げ 13時の日経平均は123円高の5万1186円、アドテストが192.53円押し上げ

13日13時現在の日経平均株価は前日比123.61円（0.24％）高の5万1186.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は904、値下がりは640、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を192.53円押し上げている。次いでエムスリー <2413>が40.11円、中外薬 <4519>が27.58円、フジクラ <5803>が23.40円、ダイキン <6367>が20.06円と続く。



マイナス寄与度は240.66円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が60.17円、テルモ <4543>が41.85円、ＴＤＫ <6762>が11.78円、ＫＤＤＩ <9433>が10.63円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、証券・商品、その他金融と続く。値下がり上位には情報・通信、金属製品、精密機器が並んでいる。



※13時0分10秒時点



株探ニュース

