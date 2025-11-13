Mac Studio M3 Ultraとの速度差なんと7倍！

このAI PC時代、新興メーカーの台頭も増えていくのでしょうか？

スタートアップメーカーのOlaresが、初号機としてミニAI PC「Olares One」を発表したのですが、こいつが実にパワフル。CPUはCore Ultra 9 275HX、メインメモリ96GB、そしてGPUにVRAM 24GBのRTX 5090 Laptopを搭載しているんです。

Image: Olares

ミニPCで使われるプロセッサーは、GPUを内蔵したSoCが中心で、今このジャンルの進化スピードがすごいことになってる。しかし、ディスクリートなGPUの処理能力にはまだまだ追いつけず、指先1つでダウンしちゃう現状。Olares Oneは、AI推論のために少しでも速くて小さなPCが欲しい人たちのハートを掴みそう。

Image: Olares

今後、KickstarterIでクラファンプロジェクトを展開予定。そして実機はCES 2026で公開予定とされていますが、気になるのはお値段です。

公式動画を見ると2,999ドル（約46万円）と記されており、決してリーズナブルとはいえませんが、動画のなかでは5,499ドル（日本国内価格：89万3800円）のMac Studio M3 Ultraと比較しており、「AIによる画像生成速度は7倍だ！」と高らかにアピール。

まだ実機がないので机上の空論となりますが、安定してAI推論させ続けられるのであれば、コスパのよい1台となるかもしれません。

ロジクール Bluetooth ソーラー ワイヤレスキーボード 14,900円 Amazonで見る PR PR

Source: Olares