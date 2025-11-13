ÈþÀî·û°ì¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¡¡12·î¤Î¸ø±é¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤Ø¡ÖËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¡×¡¡¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×½Ñ¸å¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÈ¯³Ð
¡¡¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ß¥«¥ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾¼ÏÂ¤Îµ®¸ø»Ò¡×¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡Èµ®½Å¡É¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ÈþÀî·û°ì
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡ÖÈþÀî·û°ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀèÆüÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÈþÀî·û°ì¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ØÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËä¤á¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö½Ñ¸å·Ð²á¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¡¢ºÆÅÙÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î·Ð²á¤Ï¡ÖÆþ±¡¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏÄã²¼¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨12·î14Æü¤Î¸ø±é¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅêÌô¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¡¢1946Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¡£64Ç¯¤ËÂç±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Íâ65Ç¯6·î1Æü¤Ë¡Ö¤À¤±¤É ¤À¤±¤É ¤À¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÌø¥±À¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÈÊó¹ð¡£11·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·ÝÌ¾Å¹²ñ ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡Ù¸ø±é¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6Æü¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°Ê²¼¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÈþÀî·û°ì¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦12/14¡ÊÆü¡ËÌ¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ë
¡ØÈþÀî·û°ì¡õ¥³¥í¥Ã¥±¡¡Christmas Dinner Show¡Ù
¡¦12/16¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ HAPPINESS ARENA
¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù
