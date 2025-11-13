NiziU・MAYUKA、誕生日祝福に笑顔「キラキラ輝くすてきな1年に」 目標は免許取得
9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）が13日、都内で行われた「日韓共同開発コスメ『tilnus』新商品・新CM発表会」に登壇した。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
この日は、MAYUKAの22歳の誕生日。メンバーから祝福を受けると、「えー！」と満開の笑顔に。バースデーケーキが運ばれると、MAYUKAは「かわいすぎて、衣装ともぴったりだなと思います」と声を弾ませ、「キラキラ輝くすてきな1年になったらと思います。できれば車の免許を取りたいと思います」と目標を掲げた。
NiZiUは、新商品「パールコア アイパレット」の発売に合わせた新CM『tilnus×NiziU PEARLCORE EYE PALETTE』に出演。CMには、19日リリースの3rdアルバム『New Emotion』収録「Come On Over」が使用されている。
