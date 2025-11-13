「洞不全症候群」で心臓手術を受け、入院している歌手の美川憲一（79）が13日、自身のSNSを更新。「パーキンソン病」を公表した。本人の強い意向も踏まえ、12月14日の公演での復帰を目指す。

投稿では「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました」と説明。「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と伝えた。

「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」と報告。今後の活動については「本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で」下記の公演より再開する予定。

・12/14（日）名鉄トヨタホテル

『美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show』

・12/16（火）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

『ザ・ゴールデンステージ』

「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです。ファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配をお掛けいたしますが、今後とも変わらぬご声援のほど、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

美川は9月13日、自身のインスタグラムで洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養中であることを報告していたが、今月6日、自身のインスタグラムを更新。16日に出演予定だったイベントをキャンセルすると発表していた。

洞不全症候群とは、心臓の拍動をコントロールする洞結節の働きに異常が生じる疾患で、心拍数の異常を引き起こす。主な症状にはめまい、失神、動悸、息切れなどがあり、重症化すると心不全につながることもあるとされている。