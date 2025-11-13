女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が14日、第35話が放送される。

家族にヘブン（トミー・バストウ）の女中であることが知られてしまったトキ（郄石）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまった。トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明るみになる。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。