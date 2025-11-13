ÇðÌÚÍ³µª¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡¡Âç²È»ÖÄÅ¹á¤â¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏAKB»þÂå¤Ë¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Ç¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ß·ÉôÍ¤¤Ï¡ÖÀè½µ¤â¤Í¡×¤È²óÅú¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤À¥¦¥½¤Ä¤¤¬¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Á´¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÆ±´ü¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇðÌÚ¤¬¡Ö17Ç¯¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö²¶¤é19Ç¯¡£¤Û¤ÜÆ±´ü¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ê²ñ¤¦¤³¤È¤â¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âç²È¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²ñ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤³3¿ÍËè·î¡×¤È¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Ë¤è¤¯²ñ¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥Ü¥ä¥Àá¡£¡Ö»ä¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¡¢µ÷Î¥½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¼¡¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤È¿±þ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¤½¤ó¤Êß·Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃç¤¤¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ìõ¡£ß·Éô¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´ä°æ¤Ï¡ÖÃç¤¤¤¤¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£