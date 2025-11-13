『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月7日に放送され、AIに頼りすぎる娘を心配する父親の姿が描かれた。

【映像】娘がAIで作り、表彰された“人権標語”（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「AIに頼りすぎる娘」は、福岡県の男性（48）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は、AIが怖いです！というのも、2人の娘たちが何の迷いもなく学校の提出物や発表を人工知能で仕上げているのです。次女に関しては、人権をテーマにした標語で表彰されました。裏を返せば、審査する人間も見抜けないほどの出来だったということになります。AIで結果が出たことによって、娘の人生がAIに食われそうで怖いです。このままでは、就職試験もAI、恋愛相談もAI、親に相談する前になんでもAI。娘がどんな大人になってしまうか心配です。自分で考えて失敗する経験こそ、人生において必要だと思うのです。探偵さん、どうか娘がAIに食われる前に助けてください。よろしくお願いいたします』

さっそく真栄田賢探偵が依頼者のもとへ。依頼者には中学3年生と中学1年生の娘がおり、娘たちは宿題を出すために子供部屋に行ってから、わずか10分か15分で戻ってくるほど、AIを使って提出物を完璧に仕上げているという。依頼者は、自分が子どもの頃は両親がAI代わりだったが、今は娘たちが何でもAIに聞いてしまうため、「自分に聞いてくれる回数は減るし、寂しいっす」と心境を吐露した。

依頼者が切実に求めていたのは、「最初の発想をAIじゃなくしてほしい」ということだった。特に次女が人権標語で表彰された件については、審査員がAIによるものだと見抜けていない現状にも腹が立っている様子だった。

真栄田探偵は次女に話を聞くと、人権標語の応募にAIを使ったことに「罪悪感はない」と語った。しかし、好きな人の告白については「自分の言葉で聞きたい」と、本音をこぼした。依頼者と真栄田探偵が試しにAIの能力を調べると、その能力に「自分たちの創造をはるかに上回っていました…」と認める結果となった。

そこで真栄田探偵は、次女が入選した人権標語ポスターに選出された6年生7名のうち、スケジュールが合わなかった2名を除く5名の入選者に集まってもらった。

入選者たちに対し、真栄田探偵がそれぞれの標語をどう作ったか尋ねると、依頼者の次女を含め、多くの生徒が「Googleで調べました」「AIを使って作成した」と驚きの事実が判明した。ある生徒は、表彰されたことについて「AI使ったのに載るんだ…」と率直な感想を述べた。真栄田探偵は、「これが今の日本です」とつぶやいた。

しかし、中にはAIを使わず「自分で作った」と語る入選者もいた。それは「意味がないから」と述べ、「せっかくやるなら自分のためにやりたくないですか？」と問いかけた。

この言葉を受け、依頼者の娘たちを含むAIを使用した生徒たちも、AIを使い続けると「自分で考える力がなくなって、人に流されるような人になる」と将来を危惧し始めた。そして、次女は「もうちょっと自分で考えてみようかな」と、依頼者にとって非常に嬉しい心境の変化を見せた。

最後に、真栄田探偵は「うまくできなくてもいいんだよ。それが経験じゃん」と語り、娘たちに心で感じた感情を元に、改めて人権標語を作ってみるよう促した。娘たちはそれぞれの気持ちを込めた標語を発表し、依頼者の次女は「世の中はみんな一緒じゃつまらない」という自身の考えを表現した。これを見て、依頼者は喜びを噛みしめた。

スタジオでVTRを見届けた、特命局長のデーモン閣下は、「これは教材になるね。これから世の中にAIの悩みはいっぱい出てくるが、 『探偵！ナイトスクープ』はこんなに早くやってたよ」と感心した。