台風２６号（フォンウォン）は温帯低気圧に変わりましたが、沖縄地方・奄美地方では１４日にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。沖縄地方では１４日にかけてうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。また、沖縄地方・奄美地方では１４日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

【写真を見る】台風26号は温帯低気圧に 沖縄・奄美で土砂災害に警戒を【雨風シミュレーション】

台風２６号（フォンウォン）は、１３日９時には与那国島の近海で、前線を伴う温帯低気圧に変わりました。この低気圧周辺や前線付近では非常に強い風が吹いており、低気圧はこのあとやや発達しながら東へ進む見込みです。

低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方や奄美地方では１４日にかけて大気の非常に不安定な状態が続くため、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

これまでの大雨で地盤が緩んでおり、今後の雨により土砂災害の危険度が高まりやすくなっている所があります。また、低気圧周辺や前線付近では非常に強い風が吹き、海はうねりを伴って波が高く、大しけやしけとなる見込みです。

［雨の予想］多い所

１４日１２時までの予想２４時間降水量

奄美地方…１８０ミリ

沖縄地方…１８０ミリ

［風の予想］

１４日にかけての予想最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方…２３メートル（３５メートル）

［波の予想］

１４日にかけての予想される波の高さ

沖縄地方…６メートル うねりを伴う

沖縄地方・奄美地方では１４日にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、沖縄地方では１４日にかけて、うねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。

沖縄地方・奄美地方では１４日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。