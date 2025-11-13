歌手美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公式サイトで発表した。

心臓が規則正しく働かない「洞不全症候群」と診断され、9月11日にペースメーカーを取り付ける手術を実施。術後の経過は順調だったが、リハビリで違和感を感じて再度の精密検査をした結果、判明したという。

以下、発表全文

美川憲一に関するご報告 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました。術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、「パーキンソン病」であることが判明いたしました。入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております。今後の活動につきましては、本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、下記の公演より再開させていただく予定です。

12／14（日）名鉄トヨタホテル「美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show」

12／16（火）長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA「ザ・ゴールデンステージ」

投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです。ファンの皆さま、ならびに関係者の皆さまにはご心配をお掛けいたしますが、今後とも変わらぬご声援のほど、宜しくお願い申し上げます。