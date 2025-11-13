【ダイソー】で大当たり見つけた！ 棚にあったら即買い！「優秀カードケース」

交通系ICカードや社員証など、毎日使うアイテムの持ち運びに便利なカードケース。実は【ダイソー】でも、レザー調の上品なデザインが登場しています。たった220円とは思えない高見え感で、オフィスシーンにもマッチしそう。さりげないボタン使いやバネ口デザインなど、細部までこだわりを感じる仕上がりにも注目です。

ボタンのデザインがさりげなくおしゃれ

【ダイソー】「レザー調カードケース（キーリング付）」\220（税込）

上質感のあるレザー調素材に、メタルボタンがきらりと光る高見えデザイン。キーリング付きで、鍵やICカードなどの必需品をひとまとめにできるのが嬉しいポイントです。スナップボタンを外せば、鍵をスムーズに取り出せる実用的な設計。さらに裏面にはスライド用の穴があり、交通系ICカードなどをスマートに出し入れできそうです。

小物入れにも便利なバネ口つきタイプ

【ダイソー】「レザー調バネ口カードケース」\220（税込）

パチンと閉まる“バネ口”仕様の小物入れが付いた、便利なレザー調カードケース。コンパクトながら、カードはもちろん小銭やアクセサリーなどの収納にもぴったりです。手のひらサイズでバッグやポケットにもすっきり収まり、持ち運びしやすいのが魅力。パーティーバッグなど、荷物を最小限にしたい日にも活躍してくれそうなアイテムです。

Writer：Anne.M