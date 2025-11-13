“155cm46kg”人気インフルエンサーひよん、腸に良いランチメニュー紹介「腸もスキンケアする気持ちで食材選び」
【モデルプレス＝2025/11/13】インフルエンサーのひよんが11月11日、自身のInstagramを更新。腸を整える食事を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“155cm46kg”韓国人インフルエンサー「真似したい」腸活ランチ
ひよんは「腸もスキンケアする気持ちで食材選び」とつづり、ランチの様子を動画で公開した。動画内では「『腸スキンケア』ランチ」とし、納豆キムチ、ゆで卵、甘麹味噌汁、若玄米の並んだ食卓を披露。自身が食事している姿にそれぞれの食材のはたらきのキャプションをつけて紹介している。
この投稿には「腸活レシピ嬉しい」「レシピ本欲しい」「真似したい」「『腸スキンケア』の考え方素敵」といったコメントが寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“155cm46kg”韓国人インフルエンサー「真似したい」腸活ランチ
◆ひよん「腸スキンケア」ランチ紹介
ひよんは「腸もスキンケアする気持ちで食材選び」とつづり、ランチの様子を動画で公開した。動画内では「『腸スキンケア』ランチ」とし、納豆キムチ、ゆで卵、甘麹味噌汁、若玄米の並んだ食卓を披露。自身が食事している姿にそれぞれの食材のはたらきのキャプションをつけて紹介している。
◆ひよんの「腸スキンケア」動画が話題
この投稿には「腸活レシピ嬉しい」「レシピ本欲しい」「真似したい」「『腸スキンケア』の考え方素敵」といったコメントが寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】