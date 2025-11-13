チ・チャンウク＆今田美桜W主演ドラマ「メリーベリーラブ」放送・配信決定 日本テレビ＆韓国・CJ ENMが初の共同制作
【モデルプレス＝2025/11/13】日本テレビは、CJ ENMと共同で、韓国トップクラスの人気俳優のチ・チャンウクと日本の若手トップ俳優の1人として注目を集める今田美桜がW主演を務めるドラマ「メリーベリーラブ」（仮）を制作し、2026年に放送することを決定。日本テレビとウォルト・ディズニー・ジャパンの戦略的協業の一環として、放送とあわせてディズニープラスでの世界配信も行われる。
【写真】今田美桜、ドレス姿で美背中披露
本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。ドラマ「愛の不時着」「涙の女王」をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビが、今回初めて共同プロジェクトでタッグ。日韓共同で贈る、新たな試みとなる。（modelpress編集部）
・出演：チ・チャンウク、今田美桜 ほか
・監督：キム・スジョン（Watcha「セマンティックエラー」）
・脚本：イ・ジェユン（tvN「離婚保険」、tvN「御史とジョイ」）
・放送：日本テレビ（全国ネット）
・配信媒体：ディズニープラス （TVerでの見逃し配信あり）
・放送日・配信日：2026年
・制作：CJ ENM Japan 日本テレビ
・制作プロダクション：JAYURO PICTURES ENT. 松竹撮影所
【Not Sponsored 記事】
◆チ・チャンウク＆今田美桜、W主演に決定
本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。ドラマ「愛の不時着」「涙の女王」をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビが、今回初めて共同プロジェクトでタッグ。日韓共同で贈る、新たな試みとなる。（modelpress編集部）
◆「メリーベリーラブ」（仮）情報
・出演：チ・チャンウク、今田美桜 ほか
・監督：キム・スジョン（Watcha「セマンティックエラー」）
・脚本：イ・ジェユン（tvN「離婚保険」、tvN「御史とジョイ」）
・放送：日本テレビ（全国ネット）
・配信媒体：ディズニープラス （TVerでの見逃し配信あり）
・放送日・配信日：2026年
・制作：CJ ENM Japan 日本テレビ
・制作プロダクション：JAYURO PICTURES ENT. 松竹撮影所
【Not Sponsored 記事】