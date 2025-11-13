理科大卒モデル村上愛花、ミニスカで抜群スタイル際立つ「完璧」「天才的に似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】25歳理科大卒モデル「完璧」抜群スタイル際立つミニスカ姿
以前ロングヘアからショートボブへのイメージチェンジを報告していた村上は「髪の毛切ったの好評で嬉しい」と反響に歓喜。「この冬はたくさんミニ履くぞー」とコメントし、イメージチェンジした新しいヘアスタイルにグレーのトップス、ベージュのミニボトム姿でスラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「ボブ天才的に似合う」「可愛すぎる」「女神」「スタイル抜群」「完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
