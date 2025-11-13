【スーパーリアル麻雀 Venus Returns】 2026年春 発売予定 価格：未定

ILLUMINATIONは11月13日、Steam用VR対応脱衣麻雀ゲーム「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」のキャラクター「ショウ子」のPVを公開した。

今回、「スーパーリアル麻雀」シリーズ初代のヒロインである「ショウ子（CV：前田玲奈さん）」のPVが公開。本作でショウ子は麻雀カフェ「P's CLUB」の店長を務めている。

また、9月より実施されていた「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」のクラウドファンディングにおいて、11月11日に目標金額200万円の10倍となる2,000万円を達成したことも明らかに。これに伴い、新たなストレッチゴールとして、4,000万円達成時に「ユーザー投票によるシリーズ歴代ヒロインの追加DLC実装」が追加されることも決定した。

クラウドファンディングの期間は11月23日21時までとなっている。

□CAMPFIRE「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」クラウドファンディングのページ

【【スーパーリアル麻雀VR】ショウ子（CV：前田玲奈）紹介PV | シリーズ最新作【スーパーリアル麻雀 Venus Returns】】

