Hey¡ª Say¡ª JUMP¡¢¡ÖMyojo¡×26Ç¯1·î¹æÉ½»æ¤Ë¡ª¡¡ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¥¥å¡¼¥È¡õ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Hey¡ª Say¡ª JUMP¤¬¡¢11·î26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMyojo¡×2026Ç¯1·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡õ¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢ÃæÌÌ¤Î12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃ½¸¤È¸ü»æ¥«¡¼¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHey¡ª Say¡ª JUMP¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ
¡¡Hey¡ª Say¡ª JUMP¤¬¡ÖMyojo¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖMyojo¡×¸ø¼°SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÆÃ½¸¹æ¡£Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤é¤·¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ë¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÇò¤¤¤â¤³¤â¤³¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢1Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á¤¿¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö19Ç¯ÌÜ¤À¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡¢¤½¤í¤½¤í¥¥Ä¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤Ç3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯ÌÜ¤ÎÃç¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÏÃ¡¢¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÈS¡É¤ÎÏÃ¡Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ¡¢Å¤ÃÌ·Á¼°¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®»ö¾ð¤Ê¤É¡¢¥ì¥¢¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¥½¥í¼Ì¿¿¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍø¤´é¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥ÊÈÓ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¤ÇÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¡Èif¡É Photo Theater¡×Âè4²ó¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Î¾¾Â¼¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢ÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¡£Hey¡ª Say¡ª JUMP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¡¢KEY TO LIT¡¢B¡õZAI¤Ê¤É¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ÇSNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ACEes¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£³¤¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ï¥·¥ã¤¤¤À¤ê¡¢¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¾å¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMyojo¡×2026Ç¯1·î¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê11·î26ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤ÏÄÌ¾ïÈÇ980±ß¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ770±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£
