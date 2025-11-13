白石聖、“純白ビジュ”にファンうっとり「なんだ天使か」「美の極致」
女優の白石聖が13日にインスタグラムを更新。“純白ビジュ”を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【別カット】白石聖、純白ドレスの全身ショット（ほか3枚）
白石が白ハートとドレスの絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、純白のドレスをまとった彼女の笑顔や全身ショットが収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんだ天使か」「美の極致」「超カワイイ」などの声が集まっている。
■白石聖（しらいし せい）
1998年8月10日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経て2016年にドラマ『AKBラブナイト 恋工場』（テレビ朝日系）で女優デビューすると、2020年には『恐怖新聞』（東海テレビ・フジテレビ系）で連続ドラマに初主演。以降も『フェルマーの料理』（TBS系）、『新空港占拠』（日本テレビ系）などの話題作に出演。2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も予定されている。
引用：「白石聖」インスタグラム（@shiraishi_sei）
【別カット】白石聖、純白ドレスの全身ショット（ほか3枚）
白石が白ハートとドレスの絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、純白のドレスをまとった彼女の笑顔や全身ショットが収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんだ天使か」「美の極致」「超カワイイ」などの声が集まっている。
■白石聖（しらいし せい）
1998年8月10日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経て2016年にドラマ『AKBラブナイト 恋工場』（テレビ朝日系）で女優デビューすると、2020年には『恐怖新聞』（東海テレビ・フジテレビ系）で連続ドラマに初主演。以降も『フェルマーの料理』（TBS系）、『新空港占拠』（日本テレビ系）などの話題作に出演。2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も予定されている。
引用：「白石聖」インスタグラム（@shiraishi_sei）