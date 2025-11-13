アニメ『デススト』ディズニープラスで2027年独占配信！ コンセプトアート初公開
小島秀夫によるゲーム『DEATH STRANDING』をベースにした完全オリジナルストーリーの新作アニメーションシリーズ『DEATH STRANDING ISOLATIONS （Working Title）』が、2027年にディズニープラス の「スター」で独占配信されることが、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された。これに併せて、本作のコンセプトアートも公開された。
【写真】香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に登壇した佐野誉幸、小島秀夫
本作の原案となるのは、日本が世界に誇るゲームクリエイター、小島秀夫が生み出したゲーム『DEATH STRANDING』。2019年に発売後、革新的なゲーム性が世界的にも高く評価され、世界累計プレイヤー数が2000万人を越える大ヒットゲームだ。
本作は、ゲームと同じ世界と時代を舞台にした、もう一つの物語。サムが北米大陸を横断しているのと時を同じくして、名も知らぬ誰か（サムワン）たちも、それぞれのやり方で孤独を克服しようとしていた。人類の絶滅と世界の絶滅の淵で、彼らの運命と想いが交錯する。
ゲームの生みの親であり、世界中で数々のゲームに関するアワードを受賞してきた小島がエグゼクティブプロデューサーを務め、アニメーション制作は「BULLET／BULLET」、「NINJAKAMUI」などを手掛けた日本が誇る新進気鋭のスタジオ「E＆H production」が担当。
監督を務めるのは、『DEATH STRANDING』はもちろん、これまでの小島作品をリスペクトする「E＆H production」佐野誉幸。
また、公開された本作のコンセプトアートを描き下ろしたのは『攻殻機動隊 SAC_2045』でキャラクターデザインなどを務めたイリヤ・クブシノブだ。本作ではキャラクターデザイン原案を担当する。
コンセプトアートに登場する少年と少女の姿には、ゲームにも登場したアイテムやガジェットが描かれている。二人の視線の先にある世界と二人の運命は、いかなるものなのか。
アニメーションシリーズ『DEATH STRANDING ISOLATIONS （Working Title）』は、2027年に、ディズニープラスの「スター」で独占配信。
本作の原案となるのは、日本が世界に誇るゲームクリエイター、小島秀夫が生み出したゲーム『DEATH STRANDING』。2019年に発売後、革新的なゲーム性が世界的にも高く評価され、世界累計プレイヤー数が2000万人を越える大ヒットゲームだ。
本作は、ゲームと同じ世界と時代を舞台にした、もう一つの物語。サムが北米大陸を横断しているのと時を同じくして、名も知らぬ誰か（サムワン）たちも、それぞれのやり方で孤独を克服しようとしていた。人類の絶滅と世界の絶滅の淵で、彼らの運命と想いが交錯する。
ゲームの生みの親であり、世界中で数々のゲームに関するアワードを受賞してきた小島がエグゼクティブプロデューサーを務め、アニメーション制作は「BULLET／BULLET」、「NINJAKAMUI」などを手掛けた日本が誇る新進気鋭のスタジオ「E＆H production」が担当。
監督を務めるのは、『DEATH STRANDING』はもちろん、これまでの小島作品をリスペクトする「E＆H production」佐野誉幸。
また、公開された本作のコンセプトアートを描き下ろしたのは『攻殻機動隊 SAC_2045』でキャラクターデザインなどを務めたイリヤ・クブシノブだ。本作ではキャラクターデザイン原案を担当する。
コンセプトアートに登場する少年と少女の姿には、ゲームにも登場したアイテムやガジェットが描かれている。二人の視線の先にある世界と二人の運命は、いかなるものなのか。
アニメーションシリーズ『DEATH STRANDING ISOLATIONS （Working Title）』は、2027年に、ディズニープラスの「スター」で独占配信。