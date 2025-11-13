千鳥・大悟が企画＆プロデュース ディズニープラス初のバラエティー番組が始動「今は何も言えません！」
お笑いコンビ、千鳥・大悟が企画＆プロデューサーを務める、「ディズニープラス」初、日本発のオリジナルバラエティー番組『DAIGO Project』（仮）の制作決定と2026年に独占配信されることが、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された。制作決定をうけて、大悟からのコメント動画も公開された。
【動画】「今は何も言えません！」 千鳥・大悟からのコメント
千鳥のボケを担当する大悟は、圧倒的な個性と常人には思いつかないような天才的発想の笑いで日本バラエティの数々の賞を受賞した実力派芸人。独特な世界観と岡山弁を生かした「クセがすごい」話術で日本のトップの座に駆け上がり、バラエティー番組を中心にその姿を見ない日はないほどの大活躍を見せる。
日本のトップ芸人としての活躍に加え、新作映画の主演が発表されるなど俳優への期待も高まる。
そんな大悟が、お笑いという主戦場で世界に打って出る企画が、本人が企画・プロデュ
ースする初のグローバルコンテンツ『DAIGO Project』（仮）。この「ディズニープラス」で日本から世界に放つオリジナルバラエティー番組は、大悟がMCを務め、まったく新しい笑いのフォーマットで大爆笑を狙う “お笑いプロデュースバトル”だ。
大悟本人からは、「極秘プロジェクトなので今は何も言えません！これまでにない新フォーマットの番組ということだけお伝えしておきましょう！」と期待を煽るコメントが届いた。
オリジナルバラエティー番組『DAIGO Project』（仮）は、2026年に「ディズニープラス」で独占配信。
