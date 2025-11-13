今田美桜×チ・チャンウクW主演！ 農業ラブコメドラマ『メリーベリーラブ』ディズニープラスで来年配信
女優・今田美桜と、韓国ドラマ『捏造された都市』『サムダルリへようこそ』で知られる俳優チ・チャンウクがW主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』（仮）が、「ディズニープラス」で2026年に配信されることが、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された。
【写真】白い肌が美しい！ ドレスアップして登壇した今田美桜の全身ショット
今回開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」で今後独占配信を予定している APAC（アジア太平洋地域）向けのコンテンツや、バラエティーに富んだオリジナル作品を含む注目ラインナップが一挙に紹介されるイベント。
そんな中で、ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』や映画『パラサイト』など数々のグローバルコンテンツを生み出してきたCJ ENMとの日韓共同プロジェクトのドラマ『メリーベリーラブ』（仮）が、2026年に配信されることが発表された。
本作は、『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』などのドラマやアカデミー賞受賞映画の『パラサイト』『パスト ライブズ／再開』など、記憶にも記録にも残る数々のグローバルコンテンツを生み出してきたCJ ENMと日本テレビの日韓共同プロジェクト。
主演は、日本でコンサート開催や中国ドラマに出演するなどグローバルに活躍の幅を広げ、Instagramのフォロワー数は2800万人の、名実ともに韓国トップクラスの人気俳優チ・チャンウクと、第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、 実写版『東京リベンジャーズ』など数多くの話題作で確かな演技力を示してきた、注目の俳優・今田美桜。
チ・チャンウクが演じるのは、その抜群のセンスから“完璧”という言葉が似合う韓国の空間プランナーのイ・ユビン、今田は、未知の病を抱えながらも、明るく誠実に農業にベリー（イチゴ）栽培にはげむ白浜夏凛（しらはまかりん）を演じる。
監督は韓国でセンセーションを巻き起こした話題作『セマンティックエラー』（2022）を手掛けたキム・スジョン、脚本は『離婚保険』（2025）で知られるイ・ジェユンが手掛ける。
ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）は、2026年に「ディズニープラス」で配信。
