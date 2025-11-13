カプセルトイ専門店「#C-pla」を運営するトーシンは、ファッションブランド「CITEN」をモチーフにしたカプセルトイ全5商品を、2025年11月下旬より順次発売いたします。

「FUTURE ESSENTIALS.」をコンセプトに、長く・快適で・様々なライフスタイルにフィットするアイテムを提案する「CITEN」。

普段のコーディネートに自然と溶け込む実用的なミニアイテムが、カプセルトイで登場します。

トーシン「CITEN」カプセルトイ

2025年11月下旬から2026年2月にかけて、ミニエコバッグやミニチュアポーチなど、長期にわたりCITENのカプセルトイシリーズが展開されます。

カプセルトイ限定のデザインや配色にもこだわっており、コレクション性の高いラインナップです。

CITENミニエコバッグ

価格：500円(税込)

種類数：全5種類

発売予定日：2025年11月末

CITENアソートコレクション

価格：500円(税込)

種類数：全7種類

発売予定日：2025年12月予定

CITENミニチュアコレクションvol.1

価格：500円(税込)

種類数：全6種類＋シークレット

発売予定日：2026年1月予定

CITENミニチュアコレクションvol.2

価格：500円(税込)

種類数：全6種類

発売予定日：2026年1月予定

CITENミニチュアポーチ

価格：500円(税込)

種類数：全5種類

発売予定日：2026年2月予定

既にCITENのアイテムをお持ちの方はもちろん、初めて触れる方にも楽しめるラインナップです！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然と溶け込む実用的なミニアイテム！トーシン「CITEN」カプセルトイ appeared first on Dtimes.