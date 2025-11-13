ディズニープラスの「スター」で独占配信中のドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演する新キャスト、並びに続投キャストが一挙に解禁されました！

新キャストには水川あさみさん、窪田正孝さんら5名が決定。

水川さんと窪田さんは、結婚後初の夫婦共演となります。

ディズニープラス『SHOGUN 将軍』シーズン2 新キャスト＆続投キャスト発表

ジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”を、ハリウッドの製作陣がドラマシリーズとして誕生させた『SHOGUN 将軍』。

配信開始後は社会現象を巻き起こし、第76回エミー賞®では史上最多18部門を制覇、第82回ゴールデングローブ賞®では4部門を受賞するなど、全米各賞を総なめにしました。

すでに製作が発表されているシーズン2では、真田広之さんが吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決まっています。

シーズン2は2026年1月より撮影開始予定です。

さらに、シーズン3の制作も決定しています。

水川あさみ、窪田正孝ら新キャスト5名発表

この度、新キャストとして発表されたのは5名。

水川あさみさん（綾(あや)役）、窪田正孝さん（日向(ひゅうが)役）、金田昇さん（秀信(ひでのぶ)役）、榎木孝明さん（伊藤(いとう)役）、國村隼さん（郷田(ごうだ)役）の出演が決定しました。

水川あさみさんと窪田正孝さんは、結婚後初の夫婦共演となります。

それぞれまだ詳しい役どころや設定などは明かされていません。

真田広之、二階堂ふみら続投キャスト10名

シーズン1から続投となるのは10名が発表されました。

主人公・虎永(とらなが)役の真田広之さん、英国人航海士・按針(あんじん)役のコズモ・ジャーヴィスさん、落葉の方(おちばのかた)役の二階堂ふみさん、戸田広勝(とだひろかつ)役の阿部進之介さん、樫木央海(かしぎおおみ)役の金井浩人さん。

そして、桐の方(きりのかた)役の洞口依子さん、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウさん、吟(ぎん)役の宮本裕子さん、佐伯信辰(さえきのぶたつ)役の奥野瑛太さん、お菊(おきく)役の向里佑香さんらが続投します。

『SHOGUN 将軍』シーズン2について

2026年1月からバンクーバーでの撮影を控えるシーズン2。

シーズン1の出来事から10年後、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開されます。

また、本日11月13日の夕方には、香港にてディズニープラスのメディア向けラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて、プレゼンテーションも予定。

『SHOGUN 将軍』シーズン2より、真田広之さん、そして、真田さんと共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークスさん、レイチェル・コンドウさんが登壇予定です。

『SHOGUN 将軍』シーズン1 あらすじ

戦国最強の武将・虎永は、覇権を狙う五大老と敵対し命をかけて戦う武将。

彼に敵の包囲網が迫っていたある日、英国人航海士、ジョン・ブラックソーン（後の按針・コズモ・ジャーヴィス）が虎永の領地へ漂着する。

虎永は、語学に堪能でキリスト教を信仰する戸田鞠子（アンナ・サワイ）に按針の通訳を命じ、次第に按針と鞠子の間には固い絆が生まれ始める。

一方で按針を利用して窮地を脱する虎永だが、按針から世界を見聞きし、幾度も命を救われることで侍の地位に取り立てることに。

そんな中、五大老の脅威が次々に迫り、ついには絶体絶命に追い詰められる虎永。

しかし彼の勝利への種まきは按針の漂着からすでに始まっていた――。

虎永の壮大なる謀り事、果たして彼は、按針と共にこの乱世を制することができるのか

ハリウッドが描く驚異的なスケールと臨場感にあふれる『SHOGUN 将軍』。

いよいよ始動したシーズン2に注目です！

『SHOGUN 将軍』シーズン1は、ディズニープラスの「スター」にて全話独占配信中です。

© 2025 Disney and its related entities

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水川あさみ＆窪田正孝夫婦初共演決定！ ディズニープラス『SHOGUN 将軍』シーズン2 新キャスト＆続投キャスト発表 appeared first on Dtimes.