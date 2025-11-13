第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が１５日、ＩＡＩスタジアム日本平で行われる。３年ぶりの優勝と県２冠を目指す浜松開誠館は、１０年ぶりの切符を狙う藤枝東と対戦。ＭＦ岡田瑛太（３年）に３戦連発の期待がかかる。

左サイドから攻撃を引っ張る岡田は、富士市立との準々決勝（３〇１）で前半２３分に先制ゴール。ＦＷ田窪悠己（３年）が落としたところに走り込み、ＧＫとの１対１を決めた。磐田東との準決勝（２〇０）では、１―０の後半２２分に「練習でやってきたこと」と、右からのクロスに頭から飛び込んでダメ押し点。勝負どころを逃さない得点感覚が光る。

浜松開誠館中出身で、３年前の全国中学校大会の優勝メンバー。田窪の６点、当時も主将だったＭＦ川合亜門の５点に続く、チーム３位の３点を挙げた。同県対決となった静岡学園中との決勝戦（４〇１）でもゴールを決めている。

それから３年。高校でも当時の仲間たちとともに主力を務め、今夏の県総体で初優勝を飾り、全国総体でも白星を挙げた。だが３回戦で山梨学院に０―２で敗れ、「個の能力の高さを思い知らされました」。浜松に戻ってからは上半身の筋力アップに取り組み、１対１で負けない力を磨いてきた。

１５日のファイナルの相手は藤枝東。県総体決勝は１―０で勝っているが、油断はない。「チャレンジャーとして自分たちのサッカーをやるだけ」。全力でピッチを駆け回り、ゴールに向かって行く。（里見 祐司）