シャープのAndroidスマートフォン「AQUOS sense10」が本日13日に発売した。価格は直販サイトで6万2700円～。

「AQUOS sense10」は、クアルコム製「Snapdragon 7s Gen 3」のチップセットを採用したAndroidスマートフォン。シリーズ初の上下スピーカーBOXの搭載や通話品質が向上する新AI機能「Vocalist」などを備えている。

カラーは、「デニムネイビー」「カーキグリーン」、キレイメの「ベールミント」「ベールピンク」、ベーシックな「ライトシルバー」「フルブラック」の6色。シャープ直販ストアでの価格は、6GB＋128GBモデルが6万2700円、8GB＋256GBモデルが6万9300円。

また、シャープ直販ストアに加え、COCORO STOREやNTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COM、IIJmio、mineo、QTモバイルが取り扱っている。さらに、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、Joshin、ケーズデンキなどの家電量販店でも販売される。

11月13日～2026年1月15日に購入し、2026年1月15日までにシャープ主催の「AQUOS sense10 私のセンス、新登場キャンペーン」に申し込むと、5000円分の特典がもらえる。

特典内容は、ドコモがdポイント、ソフトバンクがPayPayポイント、au・楽天モバイル・J:COM・SIMフリーがキャッシュバックとなる。楽天モバイル・SIMフリーのみ応募期間が2026年1月22日まで。

このほか、11月13日～2026年1月31日までに「AQUOS sense10」のSIMフリーモデルを購入し、「モバイル補償パックプラスS」を新規で契約すると抽選で100人にAmazonギフトカード500円分がプレゼントされるキャンペーンも実施中。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約149×73×8.9mm 重さ 約166g チップセット Snapdragon 7s Gen 3 メモリー／ストレージ 6GB／128GB、8GB／256GB microSD 対応 ディスプレイ 約6.1インチフルHD+（2340×1080）Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動 アウトカメラ 標準カメラ：約5030万画素 CMOS、F値1.9【広角84°焦点距離23mm相当】、光学式手ブレ補正広角カメラ：約5030万画素 CMOS、F値2.2【超広角122°焦点距離13mm相当】 インカメラ 約3200万画素 CMOS、F値2.2【広角80°焦点距離25mm相当】 バッテリー 5000mAh SIM nanoSIM+eSIM DSDV対応 Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.5.2 防水防塵／耐衝撃 IPX5・IPX8／IP6X／MIL-STD-810G FeliCa 対応