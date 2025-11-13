今田美桜、チ・チャンウクとW主演ドラマ『メリーベリーラブ』制作決定 日テレとCJ ENMが初タッグ
俳優のチ・チャンウクと今田美桜が、W主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』（仮）が、日本テレビとCJ ENMで共同制作されることが13日、発表された。2026年に放送される。
【写真】『最悪の悪』『江南Bサイド』などに出演！人気韓国俳優のチ・チャンウク
本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMが、日本テレビと初めて共同プロジェクトでタッグを組む。
監督は『セマンティックエラー』（Watcha）のキム・スジョン氏、脚本は『離婚保険』（tvN）、『御史とジョイ』（tvN）のイ・ジェユン氏が務める。
また、本作は日本テレビとウォルト・ディズニー・ジャパンの戦略的協業の一環として、放送とあわせてディズニープラスでの世界配信も行う。
