韓国の二大トップスター、「愛の不時着」のヒョンビンさんと「私の頭の中の消しゴム」のチョン・ウソンさんが豪華共演を果たす『メイド・イン・コリア』が発表されました。

「愛の不時着」後、初のドラマ主演となるヒョンビンさんが日本語のセリフを披露することでも注目のノンストップ・チェイス・エンタテイメントです。

ディズニープラス スターオリジナルシリーズとして、2025年12月24日(水)より独占配信が開始されます。

ディズニープラス スターオリジナルシリーズ『メイド・イン・コリア』

配信開始日：2025年12月24日(水)より独占配信開始

配信形態：全6話／初回2話、以降毎週水曜配信

本作は、1970年代の激動の韓国と日本を舞台にしたノンストップ・チェイス・エンタテイメント。

富と権力への欲望に溺れるエリート諜報員「ギテ」（ヒョンビンさん）と、正義を追求する検事「ゴニョン」（チョン・ウソンさん）の予測不能な追跡劇が、映画級のスケールで描かれます。

ヒョンビン、チョン・ウソン、リリー・フランキーが共演

裏社会を操るエリート諜報員「ギテ」を演じるのは、世界中にブームを巻き起こした「愛の不時着」のヒョンビンさん。

アクションと頭脳戦で無双するカリスマ性溢れる姿に加え、本作では流暢な日本語で演技を披露する場面も見どころの一つです。

「ギテ」の前に立ちはだかる検事「ゴニョン」を演じるのは、チョン・ウソンさん。

不正を執念で追求する正義感の強い役柄ながら、不器用で人間味あふれるコメディシーンも満載です。

ウ・ドファンさんも登場！

さらに日本からは、リリー・フランキーさんが出演。

麻薬組織に関与した伝説のヤクザの親分を怪演します。

ドラマ内では大阪を舞台にしたロケシーンも登場し、国境を越えたドラマに深みとリアリティを与えています。

場面写真＆ティザー予告編解禁

解禁されたティザー予告編では、サスペンス感のあるBGMに乗せて、テンポよく緊迫したシーンが次々と映し出されます。

映画さながらの重厚な雰囲気の中、火花や爆発、ライターの炎など、“火”が象徴的に使われ、心理戦と裏切りが加速していく世界観を見事に表現。

映像の終盤には、ヒョンビンさんが放つ日本語のセリフ「俺はただのビジネスマンだ」が印象的に響きわたり、作品の緊張感を一気に高めています。

リリー・フランキーさんの姿も登場し、圧倒的な存在感を放っています。

『メイド・イン・コリア』作品概要

監督：ウ・ミンホ (「ハルビン」、「KCIA 南山の部長たち」、「インサイダーズ/内部者たち」、「麻薬王」)

脚本： パク・ウンギョ (「母なる証明」、「静かなる海」)、パク・ジュンソク

キャスト：

「ギテ」役： ヒョンビン (「愛の不時着」「シークレット・ガーデン」 「私の名前はキム・サムスン」)

「ゴニョン」役：チョン・ウソン (「ソウルの春」 『愛していると言ってくれ』「私の頭の中の消しゴム」)

リリー・フランキー（『そして父になる』『万引き家族』）

