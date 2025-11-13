

落ち着いた雰囲気の喫茶店。精神障害者たちが店舗運営を担うことで一般就労に必要な能力を身につけるための訓練施設でもある（記者撮影）

【職業訓練施設というよりおしゃれなカフェ】ブランド鶏卵を使ったフレンチトーストは大人気

グレーを基調とした外壁からアンティーク調のランプが突き出し、閑静な住宅街の一角を照らす。どこかヨーロッパの風景を思わせる喫茶店「GOOD THE GOOD（グッドザグッド）」が10月、さいたま市大宮区にオープンした。

表向きは今どきはやりの「SNS映えしそうな店」だが、実はもう1つの顔がある。店舗運営のオペレーションを担うのは、重度の精神障害者たち。ここは、彼らが一般就労に必要な能力を身につけるための訓練施設なのだ。

モデルとしたのは、イスラエルの非営利団体「シェクロトブ・グループ（STG）」が同国内で展開する「リアルジョブ・トレーニング」。参加した障害者の35％以上を就職に結びつけるプログラムで、日本での導入は初めてという。

「1軒のカフェ」として勝負

その手法は文字どおり「実戦」に尽きる。STGはカフェや古着店、古書店をチェーン展開。いずれも接客や品出し、調理などの多彩な業務を精神障害者が担う。いわば店舗そのものが職業訓練施設となっており、利用者は「OJT」で技能を磨いていく。古書店はイスラエルでシェア3位の規模という。

日本にも企業や福祉施設が運営し、障害者の雇用創出を押し出す飲食店は存在する。ただ、STGは訓練施設であることを積極的にアピールしない。店員が障害者だと気づかずに利用する客が大多数で、単に「良い店」だから選ばれているのだ。

グッドザグッドの小洒落た雰囲気も、これにならったものだ。運営するスタートライン社（東京都三鷹市）の西村賢治社長は「あくまでも1軒のカフェとして勝負できるよう、スタッフには努力してもらう。メニュー開発にもこだわった」と語る。



ブランド鶏卵を使ったフレンチトースト。プルプルとした食感で大人気だった（記者撮影）

その一例が、栃木県から取り寄せたブランド鶏卵を使ったフレンチトースト。頬張ると、口いっぱいにプルプルとした食感が広がる。10月下旬に開いたプレオープンでは、おかわりを求める客もいて大好評だった。

ただ、カフェが儲かったとしても、スタートライン社が利益を得るわけではない。グッドザグッドは障害者総合支援法に基づく「就労継続支援B型事業所」に当たり、同社は利用者数などに応じた国からの給付金を受け取る。カフェで得た利益は法に基づき、障害者に「工賃」として分配する。2年ほどで「卒業」してもらい、普通の飲食店へと送り出すことを狙う。

臨機応変さを養うノウハウ

日本の就労系障害福祉サービスはB型のほか、利用者と雇用契約を結ぶA型、2年しか通えず無給の就労移行支援がある。厚生労働省によると、これら3種の利用者は計48万人（2024年3月時点）程度。そのうち約7割を占めるのが、比較的簡単な作業が多いとされるB型だが、一般就労への移行率は約11％にとどまる。

なぜ一般就労につながりにくいのか。西村社長は「従来の就労福祉サービスは、障害者に失敗させたがらない。施設側が向き不向きを考え、『できる作業』を与えがち」と指摘する。つまり、「訓練のための訓練」となってしまい、実社会で求められる臨機応変さを養えないのだ。

グッドザグッドでは、利用者との定期的な面談を通じ、「やりたいこと」を叶えるためのロードマップを立てる。希望する業務の中身を細かく切り分け、どこでつまずくのかを把握。それぞれ対処法を講じ、1つずつハードルを乗り越えていく。

これを可能にするのが、スタートライン社が有するノウハウだ。同社は09年に創業し、障害者向けのサテライトオフィスや農園型就労を手がける。「障害者雇用支援」の市場を切り開いた先駆け的な存在で、精神障害に関する知見を蓄積してきた。

一言に精神障害と括っても、症状は千差万別。ただ、共通するのは知能や身体能力は健常者と何ら変わらないことだ。その人の特性を分析し、適切にケアすれば、メンタルの波をうまくコントロールできて問題なく働ける。



コーヒーを淹れる岩村さん（仮名）。笑顔で注文に応じていた（記者撮影）

プレオープンの日、大盛況の店内でコーヒーのドリップマシン前に立ち続けた岩村紀広さん（仮名、21歳）は、ADHD（注意欠如・多動症）を持つ。「緊張した」と話すが、笑顔で注文を次々とさばく姿は堂々としたものだった。

岩村さんは高校卒業後、「なんとなく自分は人と接しない仕事の方が良いだろう」とIT系の専門学校に進学。ただ、うまくいかずに中退し、就労移行支援の事業所に通った。事務系などのハローワークの求人票にも目を通したが、就職は決まらず、2年の利用期限を迎えた。

進路に迷っていたところ、グッドザグッドの開店を知り、9月に入所。主にホール業務の研修を受ける中で、「意外にも接客が向いていると気づいた」という。自分が淹れたコーヒーを「美味しい」と飲んでもらうことにやりがいを感じた。

「登らされているのでなく、自分で登っている感じがする」。岩村さんはグッドザグッドでの日々をそう評する。「できる作業」が増えていくのが面白いといい、「次はキッチン業務にも挑戦してみたい。さまざまな能力を身につけて、将来的には一般企業へと移りたい」と語る。

人手不足の救世主となるか

一定以上の規模を有する事業者は、法定の障害者雇用率を満たす義務を負う。現在は2.5％だが、26年度中に2.7％へと引き上げられる予定だ。その充足に寄与しつつ、戦力を補充できる。そんな人材を獲得できるとしたら、人手不足が叫ばれるサービス業にとっては魅力的だろう。

近年は雇用率を維持するため、サテライトオフィスや農園型の就労施設を活用する企業も増えている。本業とは無関係な仕事を任せることもあり、「経済活動への参加とは言えない」「雇用率を金で買っている」などと批判する声も上がる（詳しくはこちら）。

イスラエルと日本では、むろん社会的な風土が異なる。求められるサービスの質も違うだろう。どこまでSTGの手法が有効かは不透明だ。ただ、グッドザグッドが成功すれば、障害者と企業の双方にメリットをもたらすのは間違いない。

（石川 陽一 ： 東洋経済 記者）