アンカー・ジャパン（Anker）は13日、「Soundcore」ブランドからアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載のインナーイヤー型フルワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Buds」を発売した。価格は1万2990円。

「Soundcore Liberty Buds」は、インナーイヤー型のフルワイヤレスイヤホン。同様の形状でANC機能を搭載したイヤホンは、ブランド初だという。

重さは片耳約4.9gで長時間使用していても蒸れにくく耳への負担も少ない。パッケージには、耳の大きさや好みで選べる4サイズのイヤーウィングを内蔵しており、通勤や運動などあらゆるシーンで利用できる。

また、ハイレゾコーデック「LDAC」に対応するほか、マルチポイント接続、IP55相当の防水防塵性能を搭載。通話やWeb会議でも活用できる4つのマイクとAIノイズ低減機能を備えている。

通信方式はBluetooth 6.1に対応。ケースの充電端子はUSB Type-C、イヤホン本体で約1時間の満充電で最大7時間再生、充電ケース併用で最大30時間再生できる。

カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルーをラインアップする。

ミッドナイトブラック

パールホワイト

スカイブルー