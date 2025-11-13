「マジか…」ド軍世界一連覇を支えた28歳捕手山本由伸の女房役放出に衝撃広がる　「キャッチャー陣崩壊の危機を救ってくれた」

ロートベットは好リードで投手陣を引っ張った(C)Getty Images

ドジャースは現地時間11月12日、ベン・ロートベットがウェーバーを経てレッズに移籍すると発表した。中継ぎのトニー・ゴンソリンに関しても40人枠から外し、FAとなったことを報告した。

ロートベットは7月末のトレードでレイズから加入。移籍後は18試合出場で打率.224、1本塁打、4打点。

また大きく存在感を示したのは正捕手のウィル・スミスが負傷した9月以降にもあった。2番手のダルトン・ラッシングも故障と捕手陣が危機に見舞われる中、立ち向かったのがロートベットだった。

先発の山本と組んだ試合では直球主体のリードで好投を引き出すなど、レギュラーシーズン3試合で防御率0.86、大谷とは2試合でバッテリーを組み、防御率0.00と安定感が光った。