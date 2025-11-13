「マジか…」ド軍世界一連覇を支えた28歳捕手山本由伸の女房役放出に衝撃広がる 「キャッチャー陣崩壊の危機を救ってくれた」
ロートベットは好リードで投手陣を引っ張った(C)Getty Images
ドジャースは現地時間11月12日、ベン・ロートベットがウェーバーを経てレッズに移籍すると発表した。中継ぎのトニー・ゴンソリンに関しても40人枠から外し、FAとなったことを報告した。
【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック
ロートベットは7月末のトレードでレイズから加入。移籍後は18試合出場で打率.224、1本塁打、4打点。
また大きく存在感を示したのは正捕手のウィル・スミスが負傷した9月以降にもあった。2番手のダルトン・ラッシングも故障と捕手陣が危機に見舞われる中、立ち向かったのがロートベットだった。
先発の山本と組んだ試合では直球主体のリードで好投を引き出すなど、レギュラーシーズン3試合で防御率0.86、大谷とは2試合でバッテリーを組み、防御率0.00と安定感が光った。
ポストシーズンにおいてもワイルドカード初戦からマスクを被り、第2戦でもマルチ安打の活躍を見せるなど、正捕手のスミスが戦線に復帰するまで攻守に渡ってチームに貢献、存在感を示した。
特に今季先発陣の柱としてチームをけん引した山本由伸とは、ベンチでも熱心に意見を交換、相性の良さも目立ったことから、28歳捕手のナ出イ砲魯侫．鵑隆屬らも「マジか…」「ショックでかいな」「キャッチャー陣崩壊の危機を救ってくれた」「ロートベットと組んだピッチャーはテンポ良くのびのび投げていた」「WSの優勝はロートベットの助けがなければ無理だった」など、多く惜別の声も飛んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。