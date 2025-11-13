BTS・JIMIN＆JUNG KOOKが、大自然の中でリラックスモード全開！ 『Are You Sure?!』シーズン2の最新ビジュアルが公開
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信される（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、大自然の中でリラックスモード全開の最新ビジュアルが公開された。
【写真】スイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとるJIMIN＆JUNG KOOK
BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティー『Are You Sure?!』。シーズン2の配信決定が発表されるや否や世界中のファンから「待ってました！」「早く見たい！」とSNSでも話題になったばかり。
除隊から1週間後のJIMIN＆JUNG KOOKが、どこへ行くのか、いつ行くのかも知らず、今回の目的地スイスとベトナムへと出発することになる驚きに満ちた予測不能な友情旅。2人だから楽しい、2度目だからもっとワクワクする。今回初解禁となったポスタービジュアルもそんなワクワク感満載の楽しいビジュアルとなっている。
先日解禁となったティザービジュアルではどんな旅になるのかトラベルステッカーにたくさんのヒントが散りばめられていたが、今回の新ビジュアルではスイス旅で人気のパラグライダーに挑戦したり、シーズン1では北海道で楽しんだスキーとスノーボードを今シーズンは雄大な景観を誇るアルプス山脈のスキーリゾートで満喫。さらに、パドルボードやパラセイリングなどマリンアクティビティに夢中になる2人の姿も。さらにピースをしてまぶしそうにこちらに視線を向けるJUNG KOOKとリラックスした様子で座るJIMINの姿から、今シーズンも“グクミン”らしさ全開のマイペースな旅になりそうな予感。「これでいいの？（Are You Sure？）」なのか、「これがいい？（I’m so sure!!）」なのか？
