今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０４年のアドマイヤグルーヴ勝利を振り返る。

牝馬とは思えないタフさが最大の長所だった。ゼンノロブロイの３着だった天皇賞・秋から中１週で参戦。陣営は細心の注意を払って調整し、馬体重は増減なしの４６４キロで臨んだ。直線半ばから一気に伸びたアドマイヤグルーヴが連覇を果たし、武豊は自身２度目の同一Ｇ１４連覇を成し遂げた。逃げたメイショウバトラーの１０００メートル通過は、１分１秒０のスローペース。最後は上がりの勝負になった。４コーナーで７、８番手に位置したアドマイヤグルーヴは、早めに仕掛けたのが連覇につながった。秋の天皇賞（３着）から中１週というローテーションながら、この強い内容。２着のオースミハルカは離れた２番手からしぶとく粘ったが、決め手の差で負けた。

このとき、１番人気に押されていたのは史上まれにみる“気まぐれ女王”スイープトウショウ。屈指の瞬発力を武器に、秋華賞、エリザベス女王杯、宝塚記念のＧ１を３勝。宝塚記念では０５年の有馬記念でディープインパクトを負かしたハーツクライすらも完封するなど歴史的にみても最強クラスの牝馬だが、ゲート難が解消されず、出遅れてリズムに乗れなかった。それでもメンバー最速の３３秒２の脚を使ったが、エルノヴァの後ろで、さらに外を回って５着に終わった。

アドマイヤグルーヴは１２年１０月に１２歳で急死。繁殖牝馬として残した５頭の最後の産駒、ドゥラメンテが皐月賞、日本ダービーを制して２冠馬となり、ダイナカール、エアグルーヴから続く、史上初の母子４代Ｇ１制覇を達成。ドゥラメンテは２１年に急死したが、今年の天皇賞・秋を制したマスカレードボールなど、受け継いだＤＮＡは令和の時代も広がり続ける。