·»¤«¤é¡ÖÉÔÆ°»º¤ò¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡ÖÉ¾²Á³Û¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä²È²°¤Ê¤É¤Î¸ÇÄê»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ñ»º¤¬½êºß¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÄ®Â¼ÀÇ¤È¤·¤ÆÇ¼¤á¤ëÃÏÊýÀÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅìµþÅÔ23¶èÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ë¸ÇÄê»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÅÔÀÇ¤È¤·¤ÆÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÇ³Û¤Î·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡á¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡Ê²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡Ë¡ßÀÇÎ¨¡ÊÉ¸½à1.4¡ó¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢É¾²Á³Û1000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½14Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·»Äï¤Ç¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì500Ëü±ß¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ç·×ÀÇ³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ú¸ºÁ¼ÃÖ
°ì¸Í·ú¤Æ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿µï½»¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÚÃÏÌÌÀÑ¤¬200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤Î½»ÂðÍÑÃÏ
²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤¬6Ê¬¤Î1¤Ë·Ú¸º
¡¦ÅÚÃÏÌÌÀÑ¤¬200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë½»ÂðÍÑÃÏ
Ä¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Î²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤¬3Ê¬¤Î1¤Ë·Ú¸º
¤Û¤«¤Ë¤â¿·ÃÛ½»Âð¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸º³ÛÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¶¦Í¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤ÎÇØ·Ê
¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤ò¡ÖÊ¬Ã´¡×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÇÉéÃ´¤ò¡Ö·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ14Ëü±ß¤ò2¿Í¤Ç7Ëü±ß¤º¤ÄÉéÃ´¤¹¤ì¤Ð¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´´¶¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÀáÀÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ¬Ã´¡×¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤ÎÁí³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤É¤Á¤é¤«¤¬ÂÚ¤é¤»¤ë¤È¡¢ÆÄÂ¥¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ÎÎ¢¤Ë¥ê¥¹¥¯¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¦ÍÌ¾µÁ¡×¤¬¾·¤¯¡¢¾Íè¤Î»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë
¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´ÉÍý¤ÈÁêÂ³¡×¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑ¡¦·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
¶¦ÍÌ¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÇäµÑ¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·»ÄïÃç¤¬¤è¤¤¤È¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ»ý¤ÁÊ¬¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÁêÂ³¤Ç¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½
¶¦Í¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÊ¬¤ò¤µ¤é¤ËÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£·»Äï2¿Í¤Î¶¦Í¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï5¿Í¡¢6¿Í¤ÈºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇäµÑ¤âÅÐµ¤âÆñ¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¶¦Í¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³»þ¤Ï¶¦Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ±ÆÈÌ¾µÁ¡×¤ò´ðËÜ¤Ë
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈÌ¾µÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤¢¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â·»Äï¤Ç¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Âå½þÊ¬³ä
ÉÔÆ°»º¤ò1¿Í¤¬ÁêÂ³¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¡£ÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤Ë¤»¤º¡¢¸øÊ¿¤Ë°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦´¹²ÁÊ¬³ä
ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤·¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÊ¬¤±¹ç¤¦ÊýË¡¡£¼Â²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é¡ÖÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¡×¤â¥¹¥¿ー¥È
2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐµ¤òÂÕ¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡ÊÈ³¶â¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¾ì¹ç¡¢¶¦Í¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÐµ¼êÂ³¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿½ÀÁ¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¾ÍèÅª¤Ê´ÉÍý¤äÁêÂ³¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤«¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡¦²ÈÂ²¤Î´Ø·¸À¡¦¾Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÂçÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÀÇÍý»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
