¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡µá¿¦Ãæ¤ÎÌ¾²È¤Î¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤óÌò¤Ë¡ÖÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡Ä¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë±«À¶¿å»°Ç·¾çÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£ÈÄ³À±é¤¸¤ë»°Ç·¾ç¤Ï¡¢¥È¥¤È»ÐÄï¤Î´Ø·¸¡£¾¾Ìî²È¤ËÍÜ½÷¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥È¥¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤º¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÄ³À¤Ï¡Ö»°Ç·¾ç¤Ï¡¢Êì¤Î¥¿¥¨¤«¤é¡Ø¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Êì¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Êì¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±«À¶¿å²È¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ¤´Ö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êì¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ä´ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°ì¿´¤Ë³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬²¿ÅÙ¤âÃÇ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Î»°Ç·¾ç¤Î¿´Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¤ÏÂç¶â¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¤ª¶â¤Ç¡¢º£¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡¢Êì¤âÊª¸ð¤¤¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦Èù¤«¤Ê´üÂÔ¤ä¹âÍÈ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¥¤«¤é»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ð¤±¤Ê¤µ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤òº¨¤á¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¤º¤Ã¤È»°Ç·¾ç¤Ï³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¤Ã¤È¤í¤¯¤ËÌ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢»°Ç·¾ç¤ÏÒôÓÍ¤ËÊì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ±«À¶¿å²È¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡©¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤ÈºÇ¤âÀµ¤·¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦È½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤â¤³¤ì¤«¤éÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«À¶¿å²È¤âËÜÅö¤Ë·ãÆ°¤¹¤ëÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç»°Ç·¾ç¤È¥¿¥¨¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â»ëÄ°¼ÔÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£