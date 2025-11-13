大阪・朝日放送テレビは同局制作の人気番組「『新婚さんいらっしゃい！』１時間スペシャル」（１６日午後０時５５分）にタレントの川粼麻世夫妻が出演すると発表した。

川粼と料理研究家の花音（かのん）さん夫妻は、「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波乱万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす。さらには、「川粼麻世」という名前の意外すぎる由来も明らかになるという。

２人の出会いは１３年前。花音さんは当初、川粼に対し、ワイドショーでのイメージから厳しい印象を持っていたという。しかし、あるボランティア活動と、食事会で見た川粼の意外な姿によって、その印象が変化。そして、川粼が直面した大きな試練の際に、花音さんが献身的なサポートをしたことが、２人の関係を大きく進展させた。そのサポートを通じて、川粼は花音さんを深く信頼するようになった。

交際後、妻・花音さんが母親に報告すると、母親は「やめなさい」と猛反対。義母の信頼を勝ち取るまでのエピソードも語られる。

今回の放送では川粼のお母さんもＶＴＲで登場。御年９０歳ながらも大阪・枚方市で喫茶店を経営。４８年前、中学２年生の時に上京した息子をずっと応援し続けているお母さん、デビュー当時を振り返り、母親だからこそ知っている川粼の素顔を語った。

さらに、番組収録後には夫婦２人が実家に訪問しお母さんにサプライズ！妻・花音さんからはお料理を、そして川粼は「厳しい芸能界でたくさん心配をかけた、それでも自分を信じてくれた」と感謝の思いが綴られた手紙が贈られ、お母さんの頬に涙が流れ落ちた。

同番組のオファーを受けたとき川粼は「母達が大好きな番組なので、是非出場させていただきたいと思いました。２人の母がとても喜んでいるので、親孝行になりました」とし「とても楽しい時間でしたし、改めて夫婦がお互いのことについて考える事が出来た貴重な時間となりました」と感想を述べた。