11月12日、大井競馬場で行われた11R・ハイセイコー記念（S1・2歳・ダ1600m）は、笹川翼騎乗の1番人気、ゼーロス（牡2・大井・荒山勝徳）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にポッドフェスタ（牡2・大井・的場直之）、3着にロウリュ（牡2・大井・森下淳平）が入った。勝ちタイムは1:41.4（稍重）。

2番人気で吉井章騎乗、ゴーバディ（牡2・大井・的場直之）は、5着敗退。

1着 ゼーロス

笹川翼騎手

「前走はすごいレースを見せてしまい、びっくりした方もいると思いますが、ちゃんと走ればこれくらい走れる馬ので、良かったと思います。まだ子どもっぽいところがあるので、スタートしてから馬の感じと進み具合を見て決めようと思っていて、今日は特に考えてはいませんでした。目の前に強いゴーバディがいて、目標にさせてもらい、馬もしっかり走ってくれましたし、結果的に良い形になったと思います。エンジンが違うというか、乗っていて力強さは意外とそこまでないんですけど、なんか速い馬なので、今日もそんな感じで良く頑張ってくれたと思います。まだベイビーですが、ポテンシャルは高いものがあります。一つ一つ課題をクリアしていく段階ですが、今日はその課題を一つクリアしてくれました。一戦一戦、良い形になってきていると思いますし、これからに期待しています。裏を返せば伸びしろしかない馬だと思います。ポテンシャル的には中央相手にもやれると思っているので、期待しています。地方競馬のオルフェーヴル目指して頑張っていきたいので、これからも応援よろしくお願いします」

ハイセイコー記念・ゼーロスと笹川翼騎手 (C)東京シティ競馬

荒山師「（ダート三冠）狙っていける馬」

荒山勝徳調教師

「前走の鎌倉記念が左回りで、思ってもないパフォーマンスをやってくれたので、今日は何とか真面目に回ってきてくれないかと思っていたのですが。今日も不真面目なところを見せてくれましたが、力のあるところも見せてくれました。展開はどんな感じでも笹川騎手に任せていました。前半はふかしすぎなのかなとも思っていたのですが、最後あそこから突き放せる力がありました。上がった後、笹川騎手に「随分と外を回っていたね」と話したら、「馬を信じていました」とのことでした。鎌倉記念の時も馬の状態は非常に良かったので、いい意味で平行線でした。前走後からハミを変えて、ブリンカーを付けて調整をしてきましたが、今日のレースで効果があったかどうかは微妙なところです。（レースの作戦は）ノープランでした。体の割に、タフな部分もあって、まだまだ上でもやれる力は秘めているとは思うのですが、それをちゃんとレースで出し切ってくれるかどうかが課題だと思います。（次走の予定は）オーナーと相談して決めます。（3歳ダート三冠は）そのぐらいは狙っていける馬だと思っているので、あとは次のステップに向かって、無事にこのまま行ってほしいです。できる限り1鞍でも勝鞍をあげて、年末の最後の暮れまで重賞レースがあり出走馬もいますので、そこを目標に頑張っていきたいです。今日はゼーロスの強いレースができたと思います。まだまだ伸びしろたっぷりの馬だと思いますので、今後の活躍を期待しながら応援してください」

ゼーロス 4戦3勝

（牡2・大井・荒山勝徳）

父：ダノンレジェンド

母：サトノニーケ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：カナヤマホール

生産者：千代田牧場

【全着順】

1着 ゼーロス

2着 ポッドフェスタ

3着 ロウリュ

4着 プロローク

5着 ゴーバディ

6着 シャンスラード

7着 ベイビーモンストル

8着 バーバリオン

9着 ドキドキ

10着 ヒュプシュ

11着 デンテブリランテ

12着 カンノンハヤテ

13着 アイリーズ

14着 キングパッション

15着 ユーロハートビート

16着 コンシール