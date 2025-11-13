「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、透け透け“ハイレグ”衣装で際立つボリューム感【PHOTO】

韓国のトップダンサーHoney Jが、圧巻のメリハリボディを披露した。

Honey Jは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でHoney Jは、ブラックのシースルボディスーツにローライズのボトムスを合わせたHIPなスタイリングを披露。深いVネックやハイレグデザインの大胆な衣装が、彼女の引き締まったボディラインを際立たせている。

この投稿には「オーラがすごい」「憧れのスタイル！」「カッコよすぎます…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝Honey J Instagram）

Honey Jは今夏に放送された、Mnetのダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。だが、チームメイトのAIKIとともに他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上した。同番組は最終的に日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。