「今日好き」村谷はるな、堂々美脚見せミニスカコーデ披露「圧巻スタイル」「憧れ」
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイルレベチ」話題のミニスカ姿
村谷は「のんびり映画見に行った日」とつづり、全身のショットを公開。モノクロのチェックシャツに黒のミニスカート姿でスラリと伸びる脚を披露している。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「脚が綺麗すぎる」「脚長い！」「圧巻的なスタイル」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、モノクロコーデで美脚披露
◆村谷はるなの美脚が話題
