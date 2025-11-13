“3児の母”山本モナ、5年間の努力で司法試験合格「自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない」
【モデルプレス＝2025/11/13】タレントでフリーアナウンサーの山本モナが13日、自身のInstagramを更新。司法試験に合格したことを報告した。
【写真】美人アナ、娘を顔出し公開
山本は「この度、令和7年司法試験に合格しました」と報告。「ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と苦労を明かした。
「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」と合格を受けての意気込みをつづり「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました」と喜んだ。
そして「皆様、『やればできる』という言葉は、本当です（笑）」と自身の体験から記し「年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな」と伝えた。
山本は2010年8月に一般男性との結婚を発表。2012年7月には第1子、2014年6月には第2子、2019年6月には第3子を出産した。（modelpress編集部）
