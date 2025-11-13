ヒョンビン、チョン・ウソン、リリー・フランキーの豪華共演！『メイド・イン・コリア』配信日決定

ヒョンビンが主演する新ドラマ『メイド・イン・コリア』がディズニープラスで12月24日から独占配信される。

本作は、韓国と日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員と正義を追求する検事による⼼理戦＆裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメントだ。

主⼈公は、富と権⼒への欲望に溺れる男ギテと、正義感が強く不正を⾒つけると執念で追求し、ギテの前に⽴ちはだかる検事ゴニョン。

ギテを演じるのは、⽇本のみならず世界中に⼀⼤韓ドラブームを巻き起こした伝説のドラマ「愛の不時着」で話題を呼んだヒョンビンだ。本作では流暢な日本語で演技を披露する場⾯も⾒どころのひとつ。アクションと頭脳戦で無双するヒョンビンのカリスマ性あふれる姿に期待が高まる。

ゴニョンを演じるのは⽇本でも2005年に公開され、当時の韓国映画の歴代興⾏収⼊1位となった作品『私の頭の消しゴム』の主演を務めたチョン・ウソン。不器⽤で⼈間味あふれるコメディシーンも満載で、張り詰めた緊張の中に思わずクスッと笑ってしまう役どころに注目だ。

さらに、日本からは、多分野で活動し俳優としては『そして⽗になる』（13）で第37回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞、第71回カンヌ国際映画祭で主演を務めた『万引き家族』（18）がパルムドールを受賞した経歴を持つリリー・フランキーが出演する。

ヒョンビン主演の『ハルビン』で韓国映画初出演に続き、再びタッグを組むこととなり、⿇薬組織に関与した伝説のヤクザの親分を怪演する。

ドラマ内では⼤阪を舞台にしたロケシーンも登場。脚本は『静かなる海』『⺟なる証明』のパク・ウンギョ、パク・ジュンソク、監督は『ハルビン』『KCIA 南⼭の部⻑たち』『インサイダーズ／内部者たち』のウ・ミンホが担当する。

すでにシーズン2の制作が発表されている『メイド・イン・コリア』は、12月24日にディズニープラスで配信される。

