【篠澤 広【水着Ver.】】 2026年10月 発売予定 価格：22,000円

ウェーブは、フィギュア「篠澤 広【水着Ver.】」を2026年10月に発売する。価格は22,000円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。描き下ろしの水着衣装での立体化となっており、小さめフリルのビキニタイプに透けたガウンを羽織った姿が表現されている。

胸の前でハートの合図を作ったポージングやスラリとした細身で繊細なスタイルが再現されている。

夏を感じる「大きな麦わら帽子」は自由に脱着可能で、付替えのできる「頬を染めた恍惚とした表情」も付属。

篠澤 広【水着Ver.】

2026年10月 発売予定

価格：22,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約235mm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。