筑波大学附属高校 国立／共学／東京都文京区大塚

東京高等師範学校附属がルーツで悠仁さまや美智子上皇后の父君も学んだ伝統校

国立大学の附属高校が東京には８校もあるが、老舗といえば、やはり筑波大学附属高校だろう。明治５年（１８７２）、昌平黌（しょうへいこう）（江戸幕府が設けた幕臣や藩士の子弟を教育するための学校）の跡地（現・東京医科歯科大学）に創設された師範学校に始まる。

その後、明治21年（１８８８）に師範学校尋常中学科、東京高等師範学校附属中学校、東京教育大学附属高校（男女共学）などを経て、昭和53年（１９７８）、現在の筑波大学附属高校となった。明治33年（１９００）には一ツ橋に移転し、明治38年（１９０５）から順次、東京高師の大塚新校地に移転し、東京教育大学（現・筑波大学）の筑波への移転後もそのまま留まっている。地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅と有楽町線護国寺駅の中間にある。

附属小学校から中学校へは、内部進学入試を経て上位8割程度が進学できる。中学から高校へも、同じく男女それぞれ上位8割が進学できる。1学年の生徒数は中学２０５名、高校２４０名。筑波大学への特別な内部進学枠は存在しない。

略称は、「附属」、あるいは｢教育大大塚｣といっていたが、最近は、「筑附」や「筑波」と称することが多い。

片山さつき財務大臣などＯＧや文化人も多士済々

中学は「強く、正しく、朗らかに」、高校では「自主、自律、自由」をモットーとしている。生徒の総合力を重視し、社会に出て活躍するときに大事となる力を重視。学問・スポーツ・文化などの活動における協同体験を大切にしているという。

鳩山一郎（元首相）、美濃部亮吉（元東京都知事）、鳩山邦夫（元法相）、渋沢敬三・山際正道・澄田智という三人の日本銀行総裁、高階秀爾（美術史学者）、永井荷風（作家）などが主な卒業生。女性の有名人も多く、佐藤欣子（法学者）、川口順子（元外相）、片山さつき（財務大臣）、檀ふみ（女優）、山口真由（弁護士）など。

悠仁親王は、２０２２年にお茶の水女子大学附属中学校との提携校進学制度で高校に入学し、筑波大学に学校推薦型選抜試験で進んだが、関係者の配慮で過度に特別扱いせずに、充実した高校生活を送られたとして高く評価されている。お茶の水女子大学附属とはいわば姉妹校であり、また、美智子皇后の父正田英三郎、弟の修（いずれも日清製粉社長）の母校でもあり、自然な選択だった。

東京大学には、昭和46年（１９７１）に１２５名の合格者を出してトップに立ったが、昭和52年（１９７７）あたりから数十名程度となり、２０２５年度入試では、28名、京都大学には９名が合格した。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。