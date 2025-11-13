テレビアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン描き下ろしイラストがグッズに（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

　テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のハロウィン描き下ろしイラストを使用した新商品が、15日からアニメイトにて発売されることが発表された。あわせて、同日より「TVアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェア in アニメイト」が開催される。

【画像】かわいい！ミニキャラも新たに登場する猫猫や壬氏の仮装描き下ろしイラスト

　ハロウィンをテーマにした猫猫、壬氏、高順、馬閃、小蘭、子翠たち6人の描き下ろしイラストが、「アクリルスタンド」や「クリアファイル」などになって登場する。

　全国アニメイト・アニメイト通販では、15日〜12月7日に「TVアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェア in　アニメイト」が開催される。期間中、『薬屋のひとりごと』関連商品の購入・予約で、「ビジュアルカード（全6種）」が1枚プレゼントされる。

■ハロウィン描き下ろしイラスト使用グッズ
・アクリルスタンド（6種）
・クリアファイル
・アクリルアートパネル
・クリアカードセレクション（全12種）
・アクリルヘアクリップ（3種）